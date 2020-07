Il Real Madrid ha vinto il campionato di calcio spagnolo

Il Real Madrid ha vinto la Liga, il massimo campionato di calcio spagnolo. La vittoria è arrivata alla penultima giornata, dopo aver battuto 2 a 1 in casa il Villarreal e portandosi a 7 punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Barcellona, che invece ha perso 2 a 1 contro l’Osasuna. Per il Real Madrid, allenato da Zinedine Zidane, è il 34° titolo nella sua storia e il primo in tre anni, dopo che negli ultimi due il campionato era stato vinto dal Barcellona.