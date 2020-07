Un’opera disegnata da Banksy nella metro di Londra è stata cancellata dai pulitori

Un’opera disegnata da Banksy, probabilmente il più famoso street artista al mondo, in una carrozza della metropolitana di Londra è stata cancellata dai pulitori.

Secondo quanto raccontato da una fonte anonima a BBC l’opera sarebbe stata cancellata per errore, ma il Transport for London (l’azienda responsabile dei trasporti pubblici di Londra) ha detto che è stata rimossa volontariamente: «è stata trattata come qualsiasi altro graffito sulla rete di trasporto. Il lavoro dei pulitori è assicurarsi che sia pulita, soprattutto in questo momento». Ha anche aggiunto che «vorremmo offrire a Banksy la possibilità di realizzare per i nostri clienti una nuova versione del suo messaggio, in un posto adatto».

L’opera era intitolata If You Don’t Mask, You Don’t Get e voleva promuovere l’uso della mascherina. Banksy aveva pubblicato martedì un video su Instagram mentre veniva realizzata: c’erano alcuni topi (ricorrenti nel suo lavoro) circondati da mascherine e la sua firma fatta con il colore delle mascherine chirurgiche.