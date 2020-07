I Mondiali di calcio in Qatar del 2022 inizieranno il 21 novembre e si concluderanno il 18 dicembre

I Mondiali di calcio in Qatar inizieranno lunedì 21 novembre 2022 allo stadio Al Bayt di Al Khor e si concluderanno domenica 18 dicembre al Lusail Stadium, nell’omonima città. Le date della 22ª edizione della Coppa del Mondo sono state ufficializzate mercoledì dalla FIFA insieme agli orari di tutte le partite del torneo. In Qatar si giocherà alle ore 13.00, 16.00, 19.00 e 22.00 locali, quando in Italia saranno rispettivamente le 11.00, 14.00, 17.00 e 20.00. Nella fase a gironi si giocheranno sempre quattro partite al giorno; in quella a eliminazione diretta due fino alle semifinali del 13 e 14 dicembre. La vicinanza fra le cinque città che ospiteranno la manifestazione non renderà necessario trasferimenti in aereo tra una partita e l’altra.

???? 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE ???? ???? It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 ???? ????️???? https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020