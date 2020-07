Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’incontro fra il presidente del Consiglio Conte e la cancelliera tedesca Merkel per cercare un accordo sul Fondo per la ripresa in vista del vertice dell’Unione Europea di venerdì prossimo, e la riunione di oggi del Consiglio dei ministri nel quale dovrebbe essere affrontata la questione della revoca della concessione alla società Autostrade. Repubblica apre invece con un piano che sarebbe allo studio da parte dell’Unione Europea per affrontare un’eventuale seconda ondata dell’epidemia da coronavirus in autunno, Avvenire si occupa dei dati dell’ISTAT sul calo delle nascite in Italia, e i giornali sportivi commentano la vittoria sul Torino dell’Inter che raggiunge la Lazio al secondo posto in classifica, mentre su quasi tutte le prime pagine è presente la fotografia dei presidenti della Repubblica italiano Mattarella e sloveno Pahor che si tengono per mano alla foiba di Basovizza.