I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni titolano sulla decisione del governo sulla società Autostrade, per la quale le alternative sembrano la revoca della concessione o l’uscita del gruppo Benetton dalla proprietà, altri si occupano dell’arrivo in Italia di positivi al coronavirus provenienti dall’estero. Repubblica apre sulle parole di Papa Francesco sulla trasformazione in moschea della basilica di Santa Sofia a Istanbul, la Verità intervista il leader della Lega Salvini sull’azione del governo, e i giornali sportivi commentano il pareggio di ieri sera fra Napoli e Milan.