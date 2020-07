Il cantante Michele Bravi ha patteggiato un anno e 6 mesi per omicidio stradale, ma la pena è stata sospesa

Il cantante Michele Bravi ha patteggiato un anno e 6 mesi di pena per omicidio stradale: la pena è stata sospesa perché Bravi è incensurato. Bravi, che ha 25 anni ed è noto per aver vinto la settima edizione del talent show X-Factor, nel novembre del 2018 era rimasto coinvolto in un incidente in cui era morta una donna di 58 anni: la donna era alla guida di una moto, Bravi alla guida di un’auto.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, Bravi avrebbe effettuato un’inversione vietata per immettersi nel senso di marcia opposto, ma in quel momento da dietro stava arrivando la donna in moto, che si schiantò contro la portiera dell’auto. Bravi chiamò i soccorsi e la donna venne trasportata in ospedale, dove morì poco dopo. Bravi era stato accusato di omicidio stradale e rinviato a giudizio, ma aveva ottenuto il rito abbreviato e il suo avvocato aveva trovato un accordo di patteggiamento con il pm Alessanda Cerreti. L’accordo è stato infine approvato dal gip Aurelio Barazzetta.