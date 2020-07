Ci sono sconti interessanti sui libri di Taschen

Gli appassionati dei cosiddetti “coffee table books”, e cioè quei libri pensati, oltre che per essere sfogliati e letti, anche per arredare i tavolini in mezzo ai salotti, conoscono bene Taschen, forse la più nota tra le case editrici che fanno pubblicazioni di questo genere. E forse sanno che periodicamente Taschen vende online volumi che sono stati esposti in negozio e che per questa o altre ragioni hanno piccoli difetti: ne è iniziata una oggi, che durerà fino a domenica, il 12 luglio. Generalmente i libri di Taschen costano molto e questi sconti sono parecchio convenienti. Data la natura della selezione dei titoli in sconto però è possibile che alcuni vadano esauriti in fretta.

Tra i libri più famosi di Taschen, c’è la monografia del fotografo Helmut Newton, SUMO, di cui nel 1999 uscì un’edizione limitata che fu il libro più caro pubblicato nel Ventesimo secolo: costava 15mila euro. In questi giorni, la versione economica (l’edizione limitata è esaurita da un po’) costa 70 euro anziché 100, nella versione tradotta anche in italiano. Uno sconto interessante (da 150 a 90 euro) è anche quello sull’edizione extra extra large del libro sulle opere di Christo (che è morto da poco) e della moglie Jeanne-Claude, a metà tra una biografia e un catalogo.

Sempre per gli appassionati di arte, ci sono sconti interessanti su Dalì: the paintings, che raccoglie riproduzioni di tutti i dipinti realizzati da Salvador Dalí, e Warhol on Basquiat, sulla relazione personale e creativa tra i due artisti. Su Basquiat c’è anche la monografia XXL a 90 euro anziché 150. Per chi colleziona libri di moda, i due volumi con le fotografie inedite del lavoro di Peter Lindbergh per Dior hanno un prezzo vantaggioso: 50 euro anziché 100.

Per chi ha altri interessi, c’è una collezione di autografi, una raccolta delle foto più belle degli ultimi sessant’anni prese dagli archivi fotografici della NASA e un viaggio di un giornalista del Guardian nell’architettura della Corea del Nord. Una redattrice del Post, invece, sta meditando di comprare The Woodbook, il risultato di un lavoro di raccolta e riproduzione tratto dai 14 volumi di uno dei più grandi studi sul legno e sulle piante.

Taschen pubblica in 32 lingue diverse e spesso il testo di uno stesso libro è in più lingue: chi vuole essere sicuro di avere anche la traduzione in italiano deve controllare nelle specifiche prima di fare l’acquisto.