Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della situazione della società Autostrade, con la discussione nel governo sulla revoca della concessione dopo l’affidamento alla società della gestione del nuovo ponte di Genova da parte della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, nel giorno in cui la Corte Costituzionale ha giudicato legittima l’esclusione di Autostrade dai lavori per la ricostruzione del ponte. Il Sole 24 Ore titola invece sulle modalità di richiesta del bonus per la ristrutturazione degli edifici, mentre Avvenire e l’Osservatore Romano aprono sulle parole di Papa Francesco sulle violenze commesse in Libia sui migranti.