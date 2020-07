Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano delle grandi opere la cui realizzazione dovrebbe essere accelerata grazie all’approvazione del decreto sulle semplificazioni, altri aprono sulle stime della Commissione Europea sul PIL degli stati membri, che per l’Italia dovrebbe ridursi dell’11,2%. La Stampa, il Secolo XIX e MF titolano sull’assegnazione alla società Autostrade della gestione del nuovo ponte di Genova, il Corriere della Sera intervista il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez, il Messaggero, il Tempo e il Gazzettino seguono i nuovi casi di contagio in Italia di persone provenienti dal Bangladesh, mentre i giornali sportivi hanno tutti titoli sulla “pazzia” del campionato di serie A, con le sconfitte di Juventus e Lazio nelle due partite di ieri sera.