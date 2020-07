Weekly Beasts

Al cimitero monumentale di Milano ci sono dei giovani gheppi che stanno imparando a volare; spostandoci all’estero, tra gli animali che valeva la pena fotografare nell’ultima settimana ci sono alcune rane che se la prendono comoda sulla testa di un bufalo in Svizzera, una marmotta guardinga in Alaska, un minuscolo panda a Taipei e la maggior quantità di stelle marine che probabilmente abbiate mai visto in South Carolina. Per finire con queste ombre di dromedari, più notevoli persino degli animali in sé.