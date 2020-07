Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel primo Gran Premio del Mondiale di Formula 1

Valtteri Bottas, pilota della finlandese della Mercedes, partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, prima gara del Campionato mondiale 2020, in programma domenica pomeriggio al Red Bull Ring di Spielberg. Nelle qualifiche di sabato Bottas è stato il più veloce e nella griglia di partenza partirà davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, a Max Verstappen della Red Bull e a Lando Norris della McLaren. La prima Ferrari in griglia da partenza sarà quella di Charles Leclerc, settimo, mentre Sebastian Vettel partirà undicesimo.

Q3 CLASSIFICATION It was CLOSE between the Mercedes pair! Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0 — Formula 1 (@F1) July 4, 2020

Il Mondiale 2020 di Formula 1 si disputerà in formato ridotto fino al 6 settembre 2020 (a meno di nuove comunicazioni). Le gare in programma sono otto, alcune delle quali si correranno consecutivamente sugli stessi circuiti, come nel caso del Red Bull Ring di Spielberg, che questa settimana ospiterà il Gran Premio d’Austria e nel prossimo weekend invece il Gran Premio della Stiria. L’Italia dovrebbe ospitare a Monza l’ultimo Gran Premio della stagione.