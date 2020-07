Kimberly Guilfoyle, un’importante dirigente del comitato elettorale di Donald Trump, è risultata positiva al coronavirus

Kimberly Guilfoyle, dirigente del comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e compagna di suo figlio, Donald Trump Jr., è risultata positiva al test per il coronavirus. Lo scrivono i giornali americani citando una fonte vicina a Guilfoyle, secondo la quale il risultato del test sarebbe arrivato venerdì poco prima delle celebrazioni per la festa del 4 luglio al monte Rushmore, in South Dakota. Guilfoyle stava viaggando insieme a Donald Jr. – non erano sull’aereo presidenziale – e sarebbe l’unica del gruppo con cui stava viaggiando a essere risultata positiva al test. Al momento è la terza persona che lavora con Trump ad essere risultata positiva negli ultimi due mesi.

Sergio Gor, capo del comitato di raccolta fondi per la campagna presidenziale, ha detto in un comunicato che Guilfoyle è stata immediatamente isolata e che «sta bene e verrà testata di nuovo per confermare la diagnosi, dato che è asintomatica, ma come precauzione cancelleremo tutti gli eventi futuri». Trump Jr. è risultato negativo al test ma per precauzione, ha detto Gor, anche lui si è messo in quarantena.