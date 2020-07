Mai smettere di cercare il dinosauro

La scrittrice Sandra Newman su Twitter

Sandra Newman è una scrittrice americana – è nata a Boston nel 1965 – autrice di quattro romanzi tra cui I Cieli, pubblicato nel 2019 e molto apprezzato dalla critica: racconta due mondi, la New York del 2001 e l’epoca elisabettiana, uniti dalla protagonista che viaggia nel tempo sognando.

the only true religion is being six and reading a book about dinosaurs and finding your favorite dinosaur and gazing at it until you believe the dinosaur still exists in some uncharted jungle and you will be the hero who finds that dinosaur and it will be your friend

