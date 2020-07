Jean Castex è il nuovo primo ministro francese

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato Jean Castex nuovo primo ministro, dopo le dimissioni arrivate in mattinata di Edourard Philippe. Castex ha 55 anni, è sindaco di Prades, sui Pirenei orientali (eletto con il partito Les Républicains), e lo scorso aprile è stato scelto per gestire la cosiddetta fase due dopo la fine del lockdown. Per questo è stato soprannominato “Monsieur déconfinement”.

Castex è stato anche delegato interministeriale per le Olimpiadi di Parigi 2024, nominato da Macron, oltre che presidente dell’Agenzia nazionale dello Sport. Si è diplomato a Sciences Po, è stato capo di gabinetto di Xavier Bertrand ai tempi in cui era ministro della Salute ed è considerato molto vicino a Nicolas Sakozy, che lo aveva nominato vicesegretario generale dell’Eliseo.