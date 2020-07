Atalanta-Napoli, dove vederla in TV e in streaming

Atalanta-Napoli è una delle due partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa in diretta su Dazn. È la partita più attesa della 29ª giornata di campionato, dato che si affrontano due delle squadre più in forma in questa ripresa di stagione. L’Atalanta è terza in classifica e nelle partite giocate finora ha sempre vinto segnando almeno tre gol. Con una vittoria si riporterebbe a quattro punti dall’Inter. Il Napoli invece è sesto e sta andando ancora meglio: oltre a due vittorie consecutive in campionato, non ha perso neanche una delle due partite di Coppa Italia giocate in precedenza (pareggiando contro l’Inter si è qualificata alla finale, poi vinta contro la Juventus).

Dove vedere Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le formazioni di Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Caldara, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata

Napoli (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.