Barcellona-Atletico Madrid, dove vederla in TV e in streaming

Barcellona-Atletico Madrid si gioca stasera alle 22 allo stadio Camp Nou di Barcellona, sempre senza pubblico, e sarà trasmessa in diretta su Dazn. È la partita più attesa della trentatreesima giornata della Liga spagnola e potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del titolo nazionale. Il Barcellona infatti è secondo in classifica a due punti dal Real Madrid. Il distacco tra le due squadre si è creato nell’ultima giornata con il pareggio del Barcellona a Vigo, che ha peraltro messo in dubbio la permanenza dell’allenatore Quique Setien, ingaggiato a gennaio al posto di Ernesto Valverde. L’Atletico Madrid invece non ha speranze di vincere il campionato ma deve ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League.

La partita si gioca a poche ore dall’accordo raggiunto tra Barcellona e Juventus per lo scambio dei centrocampisti Arthur Melo e Miralem Pjanić. I due giocatori rimarranno nelle loro attuali squadre fino al termine della stagione in corso, e poi si scambieranno il posto. Stasera Arthur dovrebbe partite dalla panchina, come successo nell’ultima gara contro il Celta Vigo.

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid

Barcellona-Atletico Madrid verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suarez

Atletico (4-2-3-1) Oblak; Arias, Felipe, Gimenez, Lodi; Saul Niguez, Partey; Lemar, Llorente, Joao Felix; Diego Costa

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.