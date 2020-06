I quotidiani di oggi, domenica 28 giugno, aprono con i mancati accordi sulla riapertura dei confini europei e le ipotesi di chiusura al turismo americano e limitazioni a quello proveniente dalla Cina per timore di un nuovo incremento dei contagi. Si parla molto di un episodio di cronaca avvenuto in Valsassina, dove due gemelli di dodici anni sono stati trovati morti nella loro casa, uccisi dal padre che poi si è suicidato, e della morte del grafico newyorkese Milton Glaser, autore di tanti celebri lavori visti ovunque. C’è poi spazio per il campionato di Serie A, la cui 28ª giornata prosegue oggi con le ultime sei partite, tra le quali Milan-Roma e Parma-Inter.