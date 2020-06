Un uomo è morto e un altra persona è stata ferita in una sparatoria durante una manifestazione contro la polizia a Louisville, in Kentucky

Un uomo è morto e un altro è stato ferito in una sparatoria durante una manifestazione di protesta contro la polizia, sabato sera in un parco di Louisville, in Kentucky. Secondo le prime informazioni, ancora non ufficialmente confermate, a sparare è stato un uomo che lo ha fatto decine di volte, mentre i manifestanti cercavano di scappare e proteggersi. Per ora non ci sono informazioni su eventuali arresti o sospettati.

Nello specifico, i manifestanti stavano protestando contro la morte di Breonna Taylor, uccisa il 3 marzo proprio a Louisville.