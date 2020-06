Ci sono notizie diverse in apertura sulle prime pagine dei giornali di oggi: la maggior parte si occupa dell’approvazione delle linee guida per la riapertura delle scuole da settembre dopo l’incontro di ieri fra governo e regioni, altri titolano sull’annullamento della delibera che aveva ridotto i vitalizi degli ex senatori, la Stampa intervista la cancelliera tedesca Angela Merkel, che invita l’Italia a richiedere i fondi previsti dal Meccanismo Europeo di Stabilità, e il Manifesto e l’Osservatore Romano si occupano del piano di Israele per l’annessione di parte dei territori della Cisgiordania. I giornali sportivi aprono sulla vittoria nell’anticipo di serie A della Juventus, che porta momentaneamente a sette punti il suo vantaggio in testa alla classifica.