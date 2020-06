Da oggi in Italia si potranno portare nella cabina dell’aereo solo bagagli che stiano sotto al sedile

L’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile in Italia, ha annunciato che a partire da oggi, venerdì 26 giugno, sui voli in partenza e in arrivo in Italia sarà vietato portare in aereo bagagli a mano che non stiano sotto al sedile: «ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato», scrive l’ENAC sul suo sito. «Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere», si legge.

Le ragioni del divieto non sono chiarissime, ma il Corriere della Sera ha ricordato che in uno degli allegati tecnici dell’ultimo decreto della presidenza del Consiglio per gestire la pandemia da coronavirus «veniva imposto il divieto dei trolley “di grandi dimensioni”».