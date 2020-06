Sono morte almeno cinque persone nel terremoto di ieri in Messico. Il terremoto, di magnitudo 7.4, si è verificato ieri alle 10.29 locali (le 17.29 in Italia) con epicentro a 11 km da Santa María Zapotitlán, nello stato di Oaxaca, nel sud del paese. Dopo la prima scossa, ne sono state registrate altre 400 di assestamento in tutta la regione, la più forte delle quali di magnitudo 4.6.