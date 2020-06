C’è stato un terremoto di magnitudo 7.4 in Messico. Secondo lo United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti, il terremoto è avvenuto alle 10.29 locali (le 17.29 in Italia) con epicentro a 11 km da Santa María Zapotitlán, nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico. Al momento non si hanno notizie di danni a edifici o di persone ferite, ed è stata diramata un’allerta tsunami per il Messico e per Guatemala, El Salvador e Honduras.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— ???????????????????????????????????????????? (@Andalalucha) June 23, 2020