La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della proposta del presidente del Consiglio Conte di riduzione dell’IVA per rilanciare l’economia, criticata sia dalla maggioranza che sostiene il governo che dal governatore della Banca d’Italia Visco che chiede una riforma del sistema fiscale. Avvenire apre invece sulla situazione dei migranti al confine fra Italia e Francia, il Giornale critica Alitalia per i pochi voli che collegano Milano, e il Fatto, la Verità e il Dubbio seguono la situazione nella magistratura per le intercettazioni del caso Palamara, mentre i giornali sportivi titolano sulla vittoria sul Bologna della Juventus, che aumenta momentaneamente il vantaggio sulla Lazio in testa alla classifica di serie A.