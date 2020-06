La statua di Theodore Roosevelt davanti al Museo di storia naturale di New York sarà rimossa

La statua di Theodore Roosevelt che si trova davanti al Museo di storia naturale di New York verrà rimossa. Theodore Rooselvelt è stato il ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti (dal 1901 al 1909) e nel 1906 ha vinto il premio Nobel per la pace. Il museo newyorkese ha chiesto la rimozione della statua inaugurata nel 1940 perché sarebbe un simbolo di colonialismo e razzismo.

The Equestrian Statue in front of the Museum has long been controversial for the racial hierarchy it depicts. The Museum has asked that it be moved. More: https://t.co/3hgIWe0fqu pic.twitter.com/m99Bl1EEFT

— American Museum of Natural History (@AMNH) June 21, 2020