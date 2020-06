La chiusura degli Stati generali per il rilancio dell’economia dopo la crisi provocata dall’epidemia da coronavirus è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con l’annuncio del presidente del Consiglio Conte di voler ridurre l’IVA per far crescere i consumi. Il Corriere della Sera e la Verità aprono invece sull’inchiesta sul caso Palamara e sui rapporti fra magistratura e politica, il Fatto si occupa delle presenze televisive di Matteo Salvini, e i giornali sportivi titolano sulle vittorie di Atalanta e Inter nelle due partite di serie A giocate ieri.