Inter-Sampdoria in diretta TV e in streaming

Inter-Sampdoria è l’ultimo recupero della 25ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmesso da Sky. Alla ripresa del campionato l’Inter è terza a otto punti dalla Lazio e nove dalla Juventus prima in classifica. Con il recupero di stasera ha la possibilità di accorciare il distacco e riavvicinarsi alla corsa Scudetto. La Sampdoria invece ha urgente bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante appena un punto.

Dove vedere Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku

Sampdoria (3-5-1-1) Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez; Gabbiadini