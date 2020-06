Weekly Beasts

Dopo decenni passati in cattività per un programma di riproduzione delle tartarughe giganti Chelonoidis hoodensis, una specie dell’arcipelago delle Galapagos, il centenario esemplare maschio di nome Diego è andato in pensione: questa settimana è stato portato sull’isola Española, in Ecuador, dopo aver contribuito, si stima, alla nascita del 40 per cento dei duemila esemplari della sua specie presenti oggi alle Galapagos. Tra le foto da sfogliare ce n’è una di Diego mentre viene trasportato a spalla sull’isola. Gli altri animali che valeva la pena fotografare sono poi un eloderma orrido, cioè una lucertola velenosa, una tartaruga alligatore, capre con collane e accessori e una serie di cuccioli: un piccolo elefante, una piccola bertuccia, cicogna, giraffa e piccoli leoni bianchi.