Meteo: le previsioni per domani, venerdì 19 giugno

Le previsioni meteo per venerdì dicono che la giornata inizierà con diverse nuvole in tutta Italia, ma senza pioggia, con l’eccezione di rovesci isolati in Friuli Venezia Giulia. Poi, di pomeriggio, è prevista pioggia anche in provincia di Trento, in provincia di Sondrio e in Veneto, mentre nelle altre regioni sarà prevalentemente nuvoloso. Di sera e di notte la situazione rimarrà più o meno la stessa, con piogge nel Triveneto e nelle province di Cuneo e Torino.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.