Il presidente dell’Honduras è risultato positivo al coronavirus

Il presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernández è risultato positivo al coronavirus. A confermarlo è stato lo stesso Hernández con un messaggio televisivo e radiofonico alla nazione dove ha anche comunicato che continuerà a lavorare da remoto dall’ospedale militare di Tegucigalpa, la capitale dell’Honduras.

Hernández ha detto che anche sua moglie, Ana García de Hernández, è risultata positiva al coronavirus. Il presidente ha inoltre ricordato di «aver rispettato le misure di prevenzione raccomandate dalle autorità sanitarie, ma che a causa del suo lavoro non è stato per lui possibile rimanere in totale isolamento» esponendosi quindi al rischio di contagio.

???????????????????????????????????????? | La Presidencia de la República, a la comunidad nacional e internacional,

comunica: ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/tomK3eySKt — Casa Presidencial (@Presidencia_HN) June 17, 2020

Nel comunicato ufficiale della presidenza, pubblicato su Twitter, si informa che Hernández presenta sintomi lievi, mentre sua moglie è asintomatica. Ieri, 16 giugno, in Honduras sono stati accertati 478 nuovi casi di contagio e 6 morti. Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 9.178 casi confermati e di 322 morti.