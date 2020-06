La squadra del Venezia è in isolamento dopo la positività confermata di un suo giocatore

La dirigenza della squadra di calcio del Venezia, in procinto di riprendere la stagione di Serie B, ha confermato la positività di un suo calciatore al coronavirus al sesto ciclo di tamponi effettuato dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. La positività è stata rilevata ieri nei tamponi effettuati venerdì 12 giugno a tutta la squadra, che ora si trova in isolamento a Mestre. L’ultimo protocollo sanitario concordato tra FIGC e governo prevede l’isolamento fiduciario per 14 giorni con la possibilità di allenarsi ma non di giocare le partite, in attesa dei risultati dei due cicli successivi di tamponi (uno è già stato fatto). Attualmente però la federazione sta discutendo con il governo alcune modifiche al protocollo che permetterebbero alla squadra di giocare sabato sera a Udine contro il Pordenone nel caso restasse positivo un solo giocatore.

Il sesto ciclo di tamponi cui si sono ieri sottoposti giocatori staff tecnico e componenti gruppo squadra ha confermato la positività di un calciatore al #covid19. Gli altri test effettuati hanno dato esito negativo. ???????? https://t.co/xaVT8oTW2y#ArancioNeroVerde ???????????? pic.twitter.com/5dJEg7rBmL — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) June 16, 2020