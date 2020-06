Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle divisioni all’interno del Movimento 5 Stelle, dopo la richiesta di Di Battista in un’intervista televisiva di un congresso per decidere la leadership del movimento e le critiche di Beppe Grillo alla sua posizione. Il Giornale titola invece sulla statua di Indro Montanelli imbrattata a Milano, mentre i giornali sportivi cominciano a presentare la finale di Coppa Italia fra Juventus e Napoli di mercoledì.