Sulle prime pagine di oggi si parla del possibile vaccino per il coronvirus, dei cosiddetti “stati generali” voluti dal primo ministro Giuseppe Conte per trovare soluzioni alla crisi di questi mesi e dell’uomo afroamericano ucciso sabato dalla polizia ad Atlanta, negli Stati Uniti. E poi, come ieri, c’è di nuovo il calcio: il Napoli si è qualificato alla finale di Coppa Italia, eliminando l’Inter con una partita giocata ieri sera in uno stadio deserto.