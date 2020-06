Dal 15 giugno a Milano sarà riattivata l’Area C

Da domani, lunedì 15 giugno, a Milano sarà riattivata l’Area C, la zona a traffico limitato che era stata sospesa a marzo quando erano state imposte le restrizioni per far fronte all’epidemia da coronavirus.

Da domani, quindi, si tornerà a dover pagare un ticket per accedere in auto all’interno della cerchia dei Bastioni (cioè al centro città), tra le 7.30 e le 19.30 dei giorni feriali (il giovedì si paga solo fino alle 18).

Per quanto riguarda il parcheggio, invece, la sosta sarà ancora libera e gratuita negli spazi con strisce blu all’esterno della cosiddetta “cerchia filoviaria” – la circonvallazione percorsa dalla linea 90/91 –, nelle zone di sosta (o “ambiti”) numero 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino.

All’interno della circonvallazione percorsa dalla linea 90/91, invece, da domani verrà ripristinata la sosta riservata ai residenti nei posti auto contrassegnati dalla riga gialla e la sosta a pagamento nei posti contrassegnati dalle righe blu.