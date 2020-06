Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono l’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, per la quale oggi dovrebbe essere interrogato il presidente del Consiglio Conte, e gli “stati generali” per il rilancio dell’economia, presentati da Conte con una serie di interviste a diversi giornali. La Stampa titola invece sulle perdite delle borse mondiali nella giornata di ieri, il Manifesto apre sul naufragio al largo della Tunisia nel quale sono morti oltre quaranta migranti, Avvenire commenta il disegno di legge sui sostegni alle famiglie approvato ieri dal Consiglio dei ministri, e i giornali sportivi presentano la partita di coppa Italia di stasera fra Juventus e Milan, la prima dopo la chiusura per la pandemia.