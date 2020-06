La maggior parte dei giornali di oggi segue in apertura la decisione della procura di Bergamo di convocare il presidente del Consiglio Conte e i ministri Lamorgese e Speranza per l’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Altri titoli riguardano la decisione dei partiti di centrodestra di non partecipare agli “stati generali” per l’economia che inizieranno sabato, mentre Repubblica apre sulle difficoltà per la riapertura degli asili nido a settembre, il Sole 24 Ore si occupa dei posti di lavoro che si potrebbero perdere a causa della pandemia, e Avvenire titola sulle critiche della Conferenza Episcopale Italiana alla legge sull’omofobia in discussione alla Camera.