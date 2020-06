La MotoGP inizierà il 19 luglio in Spagna

Il Motomondiale 2020 partirà il 19 luglio dal circuito di Jerez de la Frontera, dove in due settimane si correranno il Gran Premio di Spagna e il Gran Premio di Andalusia. Il terzo Gran Premio della stagione si terrà il 9 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Il nuovo calendario delle tre classi del Motomondiale prevede inizialmente tredici gare: sette in Spagna, una in Repubblica Ceca, due in Austria, due in Italia e una in Francia. Le gare italiane si correranno entrambe sul circuito di Misano: il Gran Premio di San Marino il 13 settembre e quello dell’Emilia-Romagna la settimana successiva. Alle prime tredici gare se ne potrebbero aggiungere quattro fra Asia, Sud America e Nord America, da confermare eventualmente entro il 31 luglio.