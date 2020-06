La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sul piano presentato ieri dal comitato di esperti economici guidato da Vittorio Colao per il rilancio dell’economia italiana dopo la crisi per l’epidemia di COVID-19. Qualche giornale apre invece sulla previsione dell’ISTAT per il PIL del 2020, in calo dell’8,3%, e del 2021, in rialzo del 4,6%, il Manifesto commenta l’accordo sulla data delle prossime elezioni amministrative e del referendum sulla riduzione dei parlamentari, Avvenire si occupa della scuola, con lo sciopero nell’ultimo giorno di lezioni e le prospettive per la ripresa di settembre, il Fatto e Libero seguono l’indagine sulla fornitura di camici affidata dalla regione Lombardia all’azienda del cognato e della moglie del presidente della regione Fontana, Repubblica titola sui rapporti fra Italia e Egitto e sul caso Regeni, e i giornali sportivi aprono sul piano approvato dalla FIGC per la conclusione dei campionati di calcio.