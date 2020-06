I giudici della nuova edizione di X Factor Italia saranno Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e il rapper Hell Raton

Sono stati annunciati i giudici della prossima edizione dell’edizione italiana del talent show X Factor: saranno Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e il rapper Hell Raton. Mika e Agnelli erano già stati giudici per tre edizioni, mentre per Marrone e Hell Raton – nome d’arte di Manuel Zappadu – sarà la prima volta. La nuova stagione del talent sarà la 14esima e dovrebbe andare in onda a partire da settembre su Sky. I giudici della scorsa edizione erano stati Malika Ayane, Samuel dei Subsonica, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta.