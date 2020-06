La Serie A del calcio femminile non ripartirà

Il campionato 2019/20 della Serie A femminile non ripartirà: lo ha stabilito lunedì il consiglio federale della FIGC. Negli ultimi giorni le calciatrici si erano dette contrarie alla disputa di playoff e playout ma favorevoli alla ripresa regolare della stagione. Le difficoltà di alcune società nel riprendere le attività hanno però contribuito in modo decisivo alla conclusione anticipata. Lo Scudetto non verrà assegnato e la classifica finale seguirà le indicazioni federali: dovrebbe tuttavia rimanere invariata, con la Juventus prima senza Scudetto, una tra Milan e Fiorentina (seconde a pari merito) qualificata alle coppe europee, Orobica Bergamo retrocessa.