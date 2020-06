Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulle mosse del governo e le proposte dei partiti su come sostenere la ripresa economica, sulla riapertura delle scuole e sulla sanità, la Stampa intervista il leader della Lega Matteo Salvini, il Corriere della Sera titola sulla richiesta dell’Italia e di altri quattro stati del Mediterraneo all’Unione Europea di una collaborazione maggiore sull’accoglienza dei migranti, e il Giornale e il Fatto seguono le accuse al presidente della regione Lombardia Fontana per aver affidato la fornitura di camici all’azienda del cognato.