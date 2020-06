Gli Open Days in streaming di Belleville

Preparandosi alla riapertura, dal 18 al 20 giugno 2020 la scuola di scrittura Belleville di Milano organizza tre Open Days in diretta streaming con il direttore Giacomo Papi, con gli ex allievi e con gli insegnanti della scuola, tra cui Walter Siti, Simona Vinci, Marcello Fois, Giorgio Fontana, il peraltro direttore del Post Luca Sofri, Federico Baccomo, Marco Rossari, Stefano Izzo, Sandrone Dazieri, Edoardo Brugnatelli e Francesca Serafini.

Oltre all’offerta didattica autunnale, sono previsti tre corsi online con inizio a giugno: la seconda edizione di Guardare il mondo, il campus estivo di scrittura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni; », disse Gatsby, un corso di Cristina Marconi che insegna a scrivere un buon dialogo narrativo; Leggere, per imparare a scrivere, dieci lezioni in cui dieci insegnanti di Belleville leggeranno grandi brani della letteratura per capire come funzionano i testi e impossessarsi delle tecniche che catturano il lettore.

Questo è il programma dei tre Open Days:

Giovedì 18 giugno, 18.30-20.00

INCONTRA IL DIRETTORE

Giacomo Papi, direttore della scuola Belleville e della piattaforma TYPEE, risponde alle domande dei partecipanti e presenta i corsi in partenza da ottobre:

La Scuola annuale di Scrittura prevede 300 ore di lezione, esercizi e pratica a contatto con i docenti e il tutor. Belleville assegna tre borse di studio a copertura totale dei costi del corso (il bando sarà disponibile a breve).

I corsi Scrivere di notte – Scrittura, Il mestiere dell’Editor, Giornalismo (cioè il corso del Post) – si svolgono di sera per due ore alla settimana, in un giorno fisso. Ogni corso è strutturato in tre moduli progressivi (Fondamenti, Progetto, Laboratorio).

Scrivere nel presente affianca le lezioni di scrittura a incontri con importanti economisti, scienziati e filosofi, per assorbire conoscenze tratte da altre discipline e imparare a raccontare il mondo di oggi.

Scrivere di sabato prevede 8 incontri per un totale di 40 ore, divise tra una parte teorica e una laboratoriale in cui gli allievi lavorano alla stesura di racconti in un processo di revisione e riscrittura sotto la guida dei docenti.

Venerdì 19 giugno, 18.30-20.00

INCONTRA GLI STUDENTI E I TUTOR

Gli allievi e le allieve delle passate edizioni raccontano la loro esperienza a Belleville, dialogando di libri e scrittura insieme ai tutor dei corsi.

Sabato 20 giugno, 16.00-20.00

INCONTRA I DOCENTI

Gli insegnanti della scuola Belleville si riuniscono per presentarsi, raccontare i corsi e la loro idea di scrittura rispondendo alle domande e alle curiosità dei partecipanti.

Sabato 20 giugno, 17.00-21.00

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per conoscere l’offerta didattica di Belleville e ricevere tutte le info pratiche su programmi, calendari, costi e modalità di iscrizione.