Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la conferenza stampa di ieri sera del presidente del Consiglio Conte, che ha chiesto la collaborazione delle parti sociali e delle opposizioni per realizzare un piano per il rilancio economico dopo la crisi provocata dall’epidemia da coronavirus, i dati sull’occupazione nel mese di aprile pubblicati ieri dall’ISTAT, le notizie sulla circolazione delle persone fra le regioni italiane, ripresa ieri senza limitazioni, e i 57 nuovi Cavalieri della Repubblica nominati dal presidente della Repubblica Mattarella per il loro impegno durante l’emergenza coronavirus.