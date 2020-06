I giornali si occupano in apertura della riapertura da oggi alla circolazione delle persone fra le regioni italiane, delle celebrazioni per la festa della Repubblica, con la visita del presidente della Repubblica Mattarella a Codogno, e delle manifestazioni organizzate dal centrodestra a Roma per contestare il governo. La Stampa titola invece sul programma di riforme che dovrebbe essere presentato oggi dal presidente del Consiglio Conte.