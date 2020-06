Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sulla riapertura della circolazione fra le regioni a partire da mercoledì e sulle regole per gli spostamenti verso i paesi dell’Unione Europea, la Stampa intervista il segretario della CGIL Landini sulle conseguenze dell’epidemia sul lavoro, Repubblica si preoccupa delle manifestazioni contro il governo organizzate da Lega e Fratelli d’Italia per domani, il Giornale e la Verità seguono le polemiche sulla magistratura a causa delle intercettazioni del caso Palamara, e i giornali sportivi ipotizzano gli orari per la ripresa della serie A, che saranno ufficializzati oggi.