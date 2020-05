Un aereo ultraleggero è caduto in provincia di Roma e le due persone a bordo sono morte

Un ultraleggero, cioè un piccolo aereo sportivo, è precipitato a Nettuno, in provincia di Roma. Repubblica dice che l’incidente è avvenuto vicino alla scuola di volo Crazy Fly; l’aereo sarebbe caduto poco dopo il decollo, prendendo fuoco. I vigili del fuoco hanno detto che le due persone che erano a bordo sono morte. Non si sa per ora cosa abbia causato l’incidente.

???? Nettuno (RM) #31maggio 10:40, in corso intervento dei #vigilidelfuoco per un aereo ultraleggero caduto dopo il decollo dall'aviosuperficie: deceduti i due occupanti [aggiornamento ore 12:00] pic.twitter.com/HKZ2lNp2vv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 31, 2020

È il secondo incidente a coinvolgere un aereo sportivo in pochi giorni: lunedì 25 maggio un biposto era caduto nel Tevere, a Roma. Delle due persone a bordo una, l’istruttore di volo, si era messa in salvo, mentre era morto l’allievo, un uomo di 23 anni.