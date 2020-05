Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano degli spostamenti fra le regioni, che dovrebbero essere permessi a partire dal 3 giugno a meno che i dati sui contagi non aumentino sensibilmente nei prossimi giorni, altri titolano sulla nota del presidente della Repubblica Mattarella sul CSM dopo le polemiche per la pubblicazione delle intercettazioni sul caso Palamara, altri ancora commentano le parole del governatore della Banca d’Italia Visco sul calo del PIL in conseguenza dell’epidemia da coronavirus. La Repubblica apre sulle violenze a Minneapolis durante le proteste per la morte di George Floyd, il Fatto segue le indagini sulla mancata istituzione della zona rossa in alcuni comuni vicino a Bergamo, e i giornali sportivi si occupano delle date per la ripresa del campionato di serie A e della coppa Italia.