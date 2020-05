La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulla circolazione delle persone fra le regioni, che dovrebbe ripartire dal 3 giugno, con qualche dubbio sulla Lombardia, dove i dati sui contagiati non sono ancora tranquillizzanti. La Stampa e il Sole 24 Ore aprono invece sulle parole del nuovo presidente di Confindustria Bonomi, preoccupato per le conseguenze dell’epidemia su economia e occupazione, Repubblica e Avvenire seguono le tensioni fra Stati Uniti e Cina dopo l’approvazione della legge che dà alla Cina un maggiore controllo su Hong Kong, e il Manifesto si occupa delle proteste a Minneapolis dopo l’uccisione da parte della polizia di George Floyd, mentre i giornali sportivi titolano sull’accordo raggiunto fra il ministro Spadafora e la FIGC per la ripresa del campionato di serie A a partire dal 20 giugno.