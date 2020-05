Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti titolano sul voto contrario della Giunta per le immunità del Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms, sulla quale ora dovrà decidere l’aula del Senato, altri aprono sulle ipotesi allo studio per la ripresa degli spostamenti fra le varie regioni a partire dalla settimana prossima. La Stampa e Avvenire si occupano di bambini e ragazzi e della situazione di asili e centri estivi, mentre il Sole 24 Ore titola sul recupero delle borse dopo le perdite dovute all’epidemia da coronavirus.