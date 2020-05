La maggior parte dei giornali di oggi titola sulle discussioni nella maggioranza di governo sul ruolo degli “assistenti civici”, i volontari che secondo l’annuncio del ministro per gli Affari regionali Boccia dovrebbero controllare il distanziamento fra le persone in pubblico nella “Fase 2”. Il Giornale, Libero e il Riformista aprono invece sulle indagini sulla magistratura dopo le pubblicazioni delle intercettazioni sul caso Palamara, Avvenire prosegue la sua inchiesta sulla gestione dei migranti da parte di Malta, e i giornali sportivi ipotizzano un calendario per la ripresa della serie A.