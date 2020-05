Weekly Beasts

Alcuni zoo e musei stanno piano piano riaprendo dopo periodi di chiusura per il coronavirus; altri invece sono ancora chiusi, come nel caso del museo Nelson-Atkins di Kansas City, in Missouri, e di uno zoo della città, che hanno deciso di collaborare: tre pinguini dello zoo hanno visitato le stanze vuote del museo, come mostra una delle foto di animali più curiose della settimana. Il direttore dello zoo ha spiegato di essere “sempre alla ricerca di modi per stimolarli e arricchire le loro giornate”, soprattutto in un periodo in cui non possono vedere i visitatori.

Ci sono poi un bombo su un papavero, un castoro in un fiume e galline per strada, insieme alla proboscide di un elefante da guardare da vicino.